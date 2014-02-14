Дневник Олимпиады в Сочи: день седьмой

Елена Никитина. Фото: ИТАР-ТАСС

Бронзовая медаль Елены Никитиной и триумф Дарьи Домрачевой, второе золото швейцарца Дарио Колоньи и рекорды Александра Третьякова - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Бронза Елены Никитиной

Россиянка Елена Никитина завоевала бронзовую медаль в женском скелетоне. Перед последней попыткой казалось, что она сможет даже побороться за серебро, но не получилось - несколько серьезных ошибок при прохождении трассы не позволили спортсменке показать все, на что она способна.

Последние метры дистанции ставили, скорее, другой вопрос - сможет ли Никитина сохранить третью позицию или все уступит американке Кэти Улендэр. Четыре сотых секунды решили этот вопрос в пользу россиянки.

Таким образом, Никитина завоевала первую в российской истории олимпийскую медаль в женском скелетоне.

Дарья Домрачева. Фото: ИТАР-ТАСС

Второй триумф Дарьи Домрачевой

Если в мужском биатлоне Олимпиада проходит под знаком француза Мартена Фуркада, который доминирует на лыжне и стрельбище и уже завоевал два золота, то в женском - свое превосходство над соперницами показывает белоруска Дарья Домрачева.

В индивидуальной гонке ей не удалось отстрелять чисто, но за счет удивительно быстрого хода на лыжне Домрачева выиграла больше минуты у ближайшей преследовательницы. Ей можно было даже допустить еще один промах - и все равно спортсменка одержала бы победу с солидным преимуществом.

Отметим, что для Домрачевой золото в индивидуальной гонке стало вторым - до этого она уверенно выиграла пасьют, оставив не у дел таких мастеров как Тура Бергер и Анастасия Кузьмина.

Россиянки выступили неудачно. Помимо неточной стрельбы они показали удивительно плохую лыжную подготовку. Так, Ольга Подчуфарова проиграла Домрачевой только ходом больше пяти минут. С таким кошмарным отставанием нашим девушкам нереально бороться с лидерами мирового сезона.

Рекорды Александра Третьякова

Россиянин Александр Третьяков, являющийся действующим чемпионом мира в скелетоне не стал откладывать дело в долгий ящик на Олимпиаде. В первой же попытке он установил сразу два рекорда - быстрейшего старта и лучшего времени на финише.

Тем не менее, пока Третьяков еще не гарантировал себе золотой медали, хотя она выглядит очень и очень вероятной. Дело в том, что весьма неплохо себя проявил и конкурент - латвиец Мартинс Дукурс. Он отстает от Третьякова на полсекунды, но в случае серьезной ошибки нашего скелетониста может претендовать на золото.

Судьбу награды высшей пробы в мужском скелетоне определят две последние попытки, которые состоятся 15 февраля.

Дарио Колонья. Фото: ИТАР-ТАСС

Двукратный Колонья

Швейцарский лыжник Дарио Колонья продолжает выигрывать. На этот раз он показал лучшее время в гонке с раздельного старта на 15 километров классическим стилем.

Начало у него выдалось не слишком выдающимся, но впечатляющий финишный рывок позволил выиграть гонку с гигантским преимуществом над соперниками. Это уже вторая медаль Колоньи на Играх в Сочи, до этого он первенствовал в скиатлоне.

Российские лыжники выступали экспериментальным составом и побороться за медали не смогли. Возможно все сложилось бы иначе, но Александр Легков был снят со старта - готовиться к эстафете.

Неувядающий Альфредссон

Матч шведов и швейцарцев в рамках олимпийского хоккейного турнира выдался удивительно упорным. В первом и втором периодах на льду шла абсолютно равная борьба, в которой ни одна из команд не смогла реализовать имевшиеся шансы.

Когда казалось, что дело идет к ничьей, а швейцарцы не пропустят уже во втором матче подряд - свое веское слово сказал ветеран шведской сборной Даниэль Альфредссон. Его добивание позволило распечатать ворота Рето Берры. Итоговый счет встречи - 1:0 в пользу шведов.

Отметим, что швейцарцы оба своих матча на турнире завершили со счетом 1:0. Сначала они обыграли команду Латвии, а затем уступили шведам.