Дневник Олимпиады в Сочи: день шестой

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Неожиданный финальный аккорд карьеры Евгения Плющенко и серебро российских саночников, бронза Гараничева в индивидуальной гонке и удачный старт сборной России по хоккею - в ежедневном "Дневнике Олимпиады в Сочи".

Плющенко завершил карьеру

Главная новость дня пришла с катка, на котором фигуристы выступали с короткой программой в мужском одиночном катании. Россияне ждали появления на льду Евгения Плющенко. Он действительно вышел, чтобы выполнить один тренировочный прыжок, после которого схватился за спину и поковылял к бортику.

Мгновения спустя выяснилось, что у Евгения произошел рецидив старой травмы спины, и Плющенко принял решение сняться с соревнований. Однако и это было еще не все - спустя десять минут после того, как фигурист зачехлил коньки, тренер Плющенко Алексей Мишин заявил, что спортсмен завершает карьеру.

По словам Мишина, Плющенко уже нечего больше делать в любителях, разве что выступать в Паралимпиаде, если туда включат фигурное катание.

Нельзя не отметить, что прославленный фигурист все же завершил карьеру на мажорной ноте - стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

Что же касается мужского одиночного катания, то российские болельщики не смогут поболеть ни за одного из отечественных спортсменов - нашу страну на этой Олимпиаде представлял только Плющенко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Разгромное начало

Зато российских болельщиков порадовала мужская хоккейная сборная. Россияне начали турнир с уверенной победы над командой Словении со счетом 5:2.

В принципе, делать выводы по одной игре, тем более с таким соперником, как Словения, безусловно, рано, но не может не впечатлять стартовый натиск россиян - за первые четыре минуты встречи в воротах словенцев побывали две шайбы.

Неожиданностью стал результат параллельно проходившего матча между сборными США и Словакии. Американцы считались фаворитами, но победы со счетом 7:1 от них никто не ждал. Отметим, что эти команды являются соперниками россиян по отборочной группе.

Неожиданная медаль Гараничева

Четверг принес приятную неожиданность и в биатлоне. В индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин вряд ли можно было рассчитывать на какое-либо удачное выступление россиян, тем более, выступавших не самым сильным составом, но получилось иначе.

Стартовавший под первым стартовым номером Евгений Гараничев был хорош и на лыжне, и на стрельбище. Он допустил один промах и занял третье место с отставанием в полминуты от лидера мирового сезона Мартена Фуркада. Вторым стал немец Эрик Лессер, не промахнувшийся ни разу.

А Фуркад продолжает выигрывать - золото в индивидуальной гонке стало второй наградой высшей пробы для французского биатлониста в Сочи. До этого ему покорилась гонка преследования, в которой он превзошел и Уле-Эйнара Бьорндалена, и Эмиля-Хегле Свендсена, и, увы, Антона Шипулина.

Для российских биатлонистов из мужской сборной бронза Гараничева стала уже второй наградой на Играх в Сочи. В спринте третье место занял Антон Шипулин.

Татьяна Иванова. Фото: ИТАР-ТАСС

Короли санного спорта

13 февраля на Олимпиаде в Сочи состоялся дебют - впервые в истории Игр прошла эстафета по санному спорту. Сразу же выяснилось две вещи: эстафета - очень зрелищный вид спорта и не уступает одиночным соревнованиям, а россияне в этом виде программы могут бороться и выигрывать.

Сегодня выиграть у россиян не получилось - слишком явными фаворитами были немцы, в составе которых выступали и Феликс Лох, и Натали Гайзенбергер, и Тобиас Арльт с Тобиасом Вендлем. Но серебро наши саночники завоевали с огромным преимуществом над ближайшими конкурентами.

Из сюрпризов: удивительно неудачно выступила мощная команда Италии. Имея в составе такого мастера, как Армин Цоггелер, они стали лишь пятыми.

"Деревянная" медаль Фаткулиной

А вот Ольге Фаткулиной не повезло. На своей коронной дистанции, где от нее ждали хотя бы бронзовой медали, она осталась за чертой призеров, уступив двумя голландским конькобежкам и китаянке Чжан Хон.

Последняя вообще шокировала публику, продемонстрировав какую-то невероятную скорость. 1 минута 14,02 секунды - такого времени от спортсменки, которая не считалась фаворитом на этой дистанции, не ожидал никто.

Что касается Фаткулиной, то Ольга весьма неплохо прошла стартовый отрезок дистанции, но на концовку ей не хватило сил - она ощутимо сбавила ход и в результате заняла четвертое место. Увы, сборная России завоевала очередную "деревянную" медаль.