Россиянка Анна Чичерова завоевала золото в прыжках в высоту

ИТАР-ТАСС

Россиянка Анна Чичерова стала золотым призером Олимпийских игр в Лондоне, одержав победу в финале турнира по прыжкам в высоту, сообщает Чемпионат.ком.

Другая наша спортсменка - Анна Школина - выиграла бронзу. Второе место досталось американке Бриджетте Барретт.

Отметим, что Школина и Барретт продемонстрировали одинаковый результат, взяв высоту в 2,03 метра, но представительнице США потребовалось для этого меньшее количество попыток.

Это золото стало 21-м для России на Олимпиаде. Общее количество завоеванных медалей достигло 78-ми, что на пять больше, чем на играх в Пекине.