Самые запомнившиеся обложки альбомов: монахи, лилипуты и младенцы

В Великобритании на 70-м году жизни скончался дизайнер Сторм Торгерсон - автор обложек многих альбомов группы Pink Floyd. Как сообщил на своем сайте гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, Торгерсон ушел из жизни спокойно - в окружении своей семьи и друзей. Саму работу дизайнера музыкант назвал неотъемлимой частью творчества Pink Floyd.

Обложку альбома Dark Side of the Moon группы Pink Floyd видел чуть ли не каждый. Мы решили вспомнить об известных и скандальных обложках музыкальных альбомов - The Doors, Nirvana, The Beatles, The Velvet Underground и других прекрасных групп.

The Doors - Strange Days

The Doors - Strange Days (1967)

Обложку к альбому сделал фотограф Джоэл Бродски, вдохновленный фотографией европейского уличного цирка Анри Картье-Брессона. Моделей набирали везде: силачом стал швейцар, а жонглером - сам Бродски, который провел большую часть дня в погоне за непойманными шарами. На роль трубача взяли таксиста, который согласился позировать за пять долларов. Профессионалами были лишь лилипуты и акробаты.

The Velvet Underground - The Velvet Underground and Nico

The Velvet Underground - The Velvet Underground and Nico (1967)

Несмотря на надпись на обложке, название альбома не поп-арт художник Энди Уорхол. Зато его известность породила слух о том, что он был лидер-гитаристом группы. На самом деле Уорхол являлся автором обложки альбома и менеджером группы The Velvet Underground в первые годы ее существования.

The Beatles – Abbey Road

The Beatles – Abbey Road (1969)

На съемку "битлов", переходящих Эбби-роуд, фотографу Иэну Макмиллану дали всего десять минут. Этот участок улицы был перекрыт полицией, так как она уже тогда была одной из самых оживленных в Лондоне. Макмиллан снимал группу с лестницы и сделал всего шесть снимков.

Широкую известность получил даже случайный прохожий-зевака (Пол Коул, житель штата Флорида), попавший в объектив фотоаппарата, пребывая на каникулах в Лондоне.

После выхода альбома автомобильный номер "Фольксвагена", стоящего неподалеку от перехода, неоднократно похищали. А в 1986 году машина была продана на аукционе.

В 2011 году обложка заняла 26-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей интернет-издания Music Radar.

Blind Faith - Blind Faith

Blind Faith - Blind Faith (1969)

Оригинальная обложка единственного альбома Blind Faith сделала группу знаменитой. Картинку снял друг Эрика Клэптона художник-плакатист Боб Сайдманн, работавший в расцвет психоделии в Сан-Франциско. Космический корабль символизировал плод древа знаний, а девочка - плод древа жизни.

После негативной реакции на обложку еще до выхода альбома, компания Atco подготовила вторую, на которой Клэптон играл на барабанах, а Джинджер Бейкер держал бас. Продавцы заказали в четыре раза больше альбомов с консервативной обложкой, и оригинальная обложка Сайдманна за считанные месяцы стала коллекционным предметом. К тому времени группа Blind Faith уже распалась.

Pink Floyd - Dark Side of the Moon

Pink Floyd - Dark Side of the Moon (1973)

Cторм Торгерсон и Обри По Пауэлл из дизайнерской студии Hipgnosis были когда-то соседями по комнате экс-лидера Pink Floyd Сида Барретта. Для внутренней части разворота альбома Торгерсон нарисовал звуковую волну биения сердца. Лицевая сторона обложки более странная - на черном фоне нарисована стеклянная призма, разлагающая дневной свет на спектральную радугу.

Обложка содержит две преднамеренные погрешности: в спектре нет фиолетового цвета, и обратная сторона обложки изображает призму, производящую конвергенцию спектра, чего не бывает в природе. Таким образом, дизайнер сделал акцент на световом представлении, которое становилось визитной карточкой Pink Floyd.

К альбому также прилагались два плаката: один с концертными фотографиями группы, а другой - с египетскими пирамидами, снятыми Торгерсоном в полнолуние.

Led Zeppelin - Houses of the Holy

Led Zeppelin - Houses of the Holy (1973)

Эту обложку также сделала студия Hipgnosis. Ее идея была заимствована из научно-фантастического романа Артура Кларка "Конец детства", в конце которого дети бегут от апокалипсиса.

Съемки проходили в Северной Ирландии, и из-за дождя пришлось фотографировать в монохроме. Несмотря на то, что обложка кажется широкоформатной, на самом деле она состоит из тридцати разных снимков.

При этом в съемках участвовали только два ребенка. Так как снимки были черно-белые, и день был очень серым, то дети получились белыми. Во время подсвечивания художник-аэрограф случайно нанес лиловый оттенок. Дизайнерам это понравилось, и они оставили все как есть.

David Bowie - Aladdin Sane

David Bowie - Aladdin Sane (1975)

По словам Дэвида Боуи, персонаж Аладдин Сейн был его идеей рок-н-ролльной Америки. Он хотел быть на сцене и исполнять песни, но с другой стороны он не хотел разъезжать в автобусах с незнакомыми людьми. Поэтому Аладдин Сейн был расколот посередине. Эта "шизофрения" передана на обложке посредством грима.

Однако позже Боуи рассказывал друзьям, что образ lad insane (безумного парня) из заглавной песни был навеян его братом Терри, которому был поставлен диагноз "шизофрения".

Beastie Boys - Licensed to Ill

Beastie Boys - Licensed to Ill (1986)

Название дебютного студийного альбома американской альтернативной хип-хоп группы Beastie Boys переводится как "Лицензия на болезнь". Это пародия на название книги и фильма про Джеймса Бонда Licensed to Kill ("Лицензия на убийство").

Диск стал первым рэп-альбомом, возглавившим Billboard 200, и до сих пор является наиболее продаваемым дебютным альбомом студии Columbia Records – его продажи составили более 9 миллионов копий.

На лицевой части альбома виден хвост "Боинга-727" с номером 3MTA3, который в зеркале читается как Eat me ("Съешь меня"). А если раскрыть обложку, то видно как самолет врезается в скалу. Столкновение идеально соответствовала музыке группы - кричащей смеси рэпа, хэви-метал и панка.

В 2011 году обложка диска заняла 22-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по по мнению читателей интернет-издания Music Radar.

Nirvana - Nevermind

Nirvana - Nevermind (1991)

Обложка Nevermind была навеяна документальным фильмом о родах под водой, который смотрели Курт Кобейн и барабанщик Дэйв Грол. Однако им показалось, что фотографии самого процесса были бы уж слишком компьютерными. Поэтому концепция была изменена на плавающего младенца.

Компания Geffen устроила собственную фотосессию с участием четырехмесячного ребенка. Сначала компания хотела "замазать" гениталии малыша, но в итоге она уступила и одобрила фото как оно есть.

Кобейн уже потом предложил добавить долларовую банкнота на рыболовном крючке. В результате получилась одна из самых провокационных обложек 90-х.

Rage Against The Machine - Rage Against The Machine

Rage Against The Machine: Rage Against The Machine (1992)

На обложке альбома находится легендарное фото Тхить Куанг Дыка, вьетнамского буддийского монаха, сжигающего себя в Сайгоне в 1963 году. Таким жестом монах выразил протест президенту Нго Динь Зьему, преследующего буддистов.

В 2011 году обложка альбома заняла пятое место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей издания Music Radar.

Кроме того, диск включен в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die ("1001 Альбом, которые ты должен услышать до того, как умрешь"). В 2003 году пластинка получила 368 место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Подготовил Дмитрий Кокоулин