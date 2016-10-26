Завязывать шарфы необычными способами научат в Перовском парке

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Практическая дизайн-лекция "ЗаШАРФись в парке" пройдет в Перовском парке в рамках проекта "Перовский винил" 30 октября. Об этом m24.ru сообщили организаторы мероприятия.

На мероприятии любой желающий сможет научиться завязывать платки и шарфы необычными способами. Профессиональный стилист покажет, как можно разнообразить повседневный гардероб с помощью этих аксессуаров: он продемонстрирует как основные техники завязывания, так и нестандартные и экстравагантные способы.

Проект "Перовский винил" стартовал 1 октября. Благодаря ему москвичи могут узнать для себя много новых и необычных вариантов проведения осенне-зимнего досуга под открытым небом. Этой осенью в Перовском парке можно потанцевать на ретро-дискотеках, поучаствовать в тематических квестах, кулинарных мастер-классах, а также послушать лекции на актуальные темы.