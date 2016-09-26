"Активные граждане" выберут дизайн и название для новых трамваев

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Голосование по выбору названия и дизайна для новых низкопольных трамваев планируется запустить на портале "Активный гражданин", сообщает ТАСС.
Первый трамвай должен выйти на дороги в феврале 2017 года. А голосование планируется организовать в ноябре текущего года. Москвичи смогут выбрать цвет, интерьер, освещение, информационные табло и панели, а также расположение зарядных устройств для телефонов.
В новых трамваях увеличится количество дверей, что ускорит посадку и высадку пассажиров, а также создаст комфортные условия для проезда с колясками.
Двери будут оборудованы системой противозащемления, обеспечивающей безопасность пассажиров. Срок службы вагона должен будет составлять не менее 30 лет. Из документов следует, что максимальная цена поставки одного трамвайного вагона составит 95 миллионов рублей.