"Активные граждане" выберут дизайн и название для новых трамваев

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Голосование по выбору названия и дизайна для новых низкопольных трамваев планируется запустить на портале "Активный гражданин", сообщает ТАСС.

Первый трамвай должен выйти на дороги в феврале 2017 года. А голосование планируется организовать в ноябре текущего года. Москвичи смогут выбрать цвет, интерьер, освещение, информационные табло и панели, а также расположение зарядных устройств для телефонов.

В новых трамваях увеличится количество дверей, что ускорит посадку и высадку пассажиров, а также создаст комфортные условия для проезда с колясками.