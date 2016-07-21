Для контейнеров с реагентами создадут единый дизайн

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Для контейнеров, в которых хранятся противогололедные материала, разработают единый дизайн, сообщает портал mos.ru.

Благодаря этому улучшится внешний вид улиц и остановок общественного транспорта, рядом с которыми стоят контейнеры. Кроме того, они будут заметны для окружающих.

Как вести себя в гололед

Сейчас тротуары обрабатывают жидкими реагентами и мелкогравийной крошкой. Она считается наиболее оптимальным материалом, так как не смывается и не растворяется от снега и дождя. Она тяжелее, чем реагенты, создает шероховатую поверхность на пешеходно-тропиночной сети.

Емкости с крошкой начали ставить в скользких местах с февраля 2016 года. Дворники разбрасывали ее, когда начинался гололед. В общей сложности контейнеры стояли в трех тысячах точек.