Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2016, 09:27

Культура

Для контейнеров с реагентами создадут единый дизайн

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Для контейнеров, в которых хранятся противогололедные материала, разработают единый дизайн, сообщает портал mos.ru.

Благодаря этому улучшится внешний вид улиц и остановок общественного транспорта, рядом с которыми стоят контейнеры. Кроме того, они будут заметны для окружающих.

Как вести себя в гололед

Сейчас тротуары обрабатывают жидкими реагентами и мелкогравийной крошкой. Она считается наиболее оптимальным материалом, так как не смывается и не растворяется от снега и дождя. Она тяжелее, чем реагенты, создает шероховатую поверхность на пешеходно-тропиночной сети.

Емкости с крошкой начали ставить в скользких местах с февраля 2016 года. Дворники разбрасывали ее, когда начинался гололед. В общей сложности контейнеры стояли в трех тысячах точек.

Ссылки по теме


дизайн улицы гололед контейнеры городское хозяйство городское управление мой двор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика