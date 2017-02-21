"Мослекторий" покажет лекцию "TVоей Москвы" о моушн-дизайне

25 февраля стартует цикл образовательных лекций по журналистике в рамках конкурса "TVоя Москва". На первой встрече главный дизайнер "Москва Медиа" Георг Шиукашвили расскажет о моушн-дизайне и о том, какое значение он имеет в современном цифровом ТВ- и интернет-вещании.
Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 25 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.
24 профессионала на 24 мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.