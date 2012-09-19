Для столичных туалетов разработают уникальный дизайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественные столичные туалеты будут иметь индивидуальный дизайн в зависимости от зон города. Их планируется установить рядом со станциями метро и парками.

Всего в городе выделено более тысячи точек для размещения новых туалетов.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сказал, что с улиц города исчезнут сине-зеленые туалетные кабинки, и для каждой части города Москомархитектурой будет разработан уникальный дизайн туалетов.

"Будут сделаны кабинки абсолютно нового дизайна. Они будут оборудованы всеми необходимыми условиями", – передает РИА Новости слова заммэра.

Он сказал, что кабинки будут модульными. Установить туалеты планируется в течение 1,5 лет.

Бирюков добавил, что пользование туалетами будет платным, так как кабинки будут установлены за счет инвесторов.

Как сообщал ранее генеральный директор ГКУ "Сантехработ" Анатолий Ашихмин, туалеты нового образца могут быть выполнены из фибробетона или качественного пластика. "В обязательном порядке они будут адаптированы для инвалидов, они будут теплые, с зеркалами, горячей водой, они могут работать автономно", – готметил глава предприятия.

Также Ашихмин подчеркнул, что при изготовлении кабин будут использоваться водосберегающие и энергосберегающие технологии. Более того, туалеты планируется оснащать "тревожными кнопками".

Сейчас узнать о местонахождении кабинок можно на портале столичного департамента ЖКХ и благоустройства, на котором размещена интерактивная карта общественных туалетов.