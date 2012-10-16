"Москва 24" проводит голосование по логотипу парка Горького

Обновленный графический облик парка Горького горячо обсуждают столичные блогеры. "Москва 24" предлагает своим телезрителям также оценить новый дизайн. Присылайте на короткий номер 2477 СМС с цифрой 1, если дизайн вам нравится, и с цифрой 2 - если нет

Логотип и фирменный шрифт культового места придумали столичные дизайнеры. В каждом знаке разработанного алфавита прячутся незаметные с первого взгляда символы.

Так, в слове "круглосуточно" можно увидеть часы, "осень" оказалась с зонтом, а во фразе "Купаться запрещено" скрывается акулий плавник. В самом же логотипе парка Горького внимательные гости найдут птицу. Разработчики назвали этот замысел тонкой игрой.

По их словам, основной задачей нового дизайна было уйти от курсивного и чеканного написания. Обновленный графический образ парка Горького уже горячо обсуждают столичные блогеры.