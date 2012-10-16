Форма поиска по сайту

16 октября 2012, 14:19

"Москва 24" проводит голосование по логотипу парка Горького

Канал "Москва 24" проводит голосование для москвичей: нравится ли вам новый графический образ парка культуры и отдыха имени Горького? Выразить свое мнение можно через SMS-сообщение на номер 2477 с цифрой 1, если вам нравится, с цифрой 2 – если вы считаете дизайн неудачным

Логотип и фирменный шрифт культового места придумали столичные дизайнеры. В каждом знаке разработанного алфавита прячутся незаметные с первого взгляда символы.

Так, в слове "круглосуточно" можно увидеть часы, "осень" оказалась с зонтом, а во фразе "Купаться запрещено" скрывается акулий плавник. В самом же логотипе парка Горького внимательные гости найдут птицу. Разработчики назвали этот замысел тонкой игрой.

По их словам, основной задачей нового дизайна было уйти от курсивного и чеканного написания. Обновленный графический образ парка Горького уже горячо обсуждают столичные блогеры.

