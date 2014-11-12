Про дизайн: обгоревшая мебель и вещи-шутки из Голландии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В среду, 12 ноября, в пространстве Martela состоится встреча лектория Ольги Косыревой, речь пойдет о голландском дизайне 2014 года. Обгоревшая мебель Мартина Баса, вещи-шутки Марселя Вандерса, романтические светильники Торда Бонтье – лишь малая часть объектов, которые будут представлены участникам. Здравый смысл плюс чувство юмора - видовые признаки дизайна Нидерландов, узнайте о нем больше в ходе предстоящей лекции.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на online.m24.ru, начало в 20:00.