"Мослекторий" покажет творческую в встречу с дизайнером Денисом Симачевым

13 октября в Британской Высшей школе дизайна состоится встреча с известным модельером и художником Денисом Симачевым. Денис окончил Московскую государственную текстильную академию в 1999 году по специальности "Дизайн одежды и обуви". Он участвует и побеждает в международных фестивалях и конкурсах. В 2001 году Денис основал компанию Denis Simachev. Кутюрье ведет телевизионную передачу "Модный приговор", ежегодно участвует в модных показах в Милане и Москве. Каждая новая коллекция привносит в мир моды что-то свежее и необычное.

На вечере мастер расскажет о создании одежды и том, как ему удается совмещать творчество и бизнес. Встреча входит в цикл бесед "Инструкции к бесконечности", организаторами которого являются Mercedes-Benz Панавто и Британская Высшая школа дизайна.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 13 октября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

