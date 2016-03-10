Стартовал конкурс на создание образа искусственного интеллекта

Фото: YAY/ТАСС/Yuriy Artemenko

Фонд русского абстрактного искусства (Фондр РАИ), разработчики систем искусственного интеллекта (компания Cognitive Technologies) и МГХПА им. Строганова объявили конкурс на лучший образа искусственного интеллекта. До сих пор единого интернационального символа ИИ не существовало, и в связи с этим организаторы конкурсы проявили инициативу по разработке такого унифицированного знака.

Конкурс "Как выглядит искусственный интеллект?" продлится с 10 марта по 11 апреля 2016 года. Принять в нем участие может любой гражданин РФ, достигший 18 лет. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конкурса. Члены жюри отберут 20 лучших работ.

На втором туре комиссия выберет 10 претендентов на главный приз, а победитель будет определен по итогам открытого голосования в интернете. Главным призом конкурса станет поездка в Берлин и экскурсия в музей одной из ведущих мировых школ дизайна Баухауз. Призерам конкурса будет также предоставлена возможность пройти стажировки на кафедрах дизайна ведущих московских университетов.

В число членов конкурсной комиссии вошли известные журналисты, ученые, художники, дизайнеры и предприниматели.