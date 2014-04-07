Лекции недели: зарабатываем деньги в Сети и продюсируем кино

Фото: ИТАР-ТАСС
Как из подмосковных промышленных фабрик образовывались города; в чем секрет бетховеновской симфонии №9; как грамотно продюсировать кино; где можно купить съедобную краску для мебели. M24.ru подготовил список лучших лекций недели.
Трансляции на М24.ruСпециалист по английской литературе XIX-XX веков Екатерина Гениева в рамках лекции "Встречи, которые меняют жизнь" в Гоголь-центре расскажет о знакомстве с академиками Андреем Сахаровым и Дмитрием Лихачевым, работе во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы и руководстве "Иностранкой", прославившейся на весь Союз.
Встреча с Екатериной Гениевой пройдет в рамках цикла публичных выступлений "Открытая лекция" - проекта Катерины Гордеевой и Александра Уржанова.
Трансляция начнется 9 апреля. Время начала уточняйте здесь.
На лекции "Мой воображаемый музей" в Гоголь-центре академик Ирина Антона, долгое время занимавшая должность директора ГМИИ имени Пушкина, расскажет о музее своей мечты и особенностях музеев в XXI веке.
Трансляция начнется 11 апреля в 19.00
Информацию о новых трансляциях на этой неделе уточняйте здесь.
Фабрика "Красный Октябрь". Фото: ИТАР-ТАСС
Понедельник, 7 апреля
В рамках лекции по истории и архитектуре "Дореволюционные фабрики Москвы и Подмосковья" вы узнаете, где в столице расположены старинные фабричные ансамбли, часть которых представляет собой настоящие города с жилыми домами, школами и больницами. Кстати, многие подмосковные города образовались именно на месте фабрик.
Архитектор Дмитрий Беззубцев расскажет, почему сегодня пустуют фабрики, чем московские заброшенки отличаются от уральских и питерских. Также вам покажут уникальные снимки, сделанные во время секретных экспедиций по московским и подмосковным фабрикам.
Место: книжный магазин-лекторий "Читалка"; улица Жуковского 4
Время: 19.30
Стоимость: 300 рублей
Что можно узнать на лекции: как из фабрик в Подмосковье образовались города
Фото: ИТАР-ТАСС
Вторник, 8 апреля
Музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик проведет лекцию "Бетховен: тайны симфонии №9". Финал симфонии является государственным гимном в ряде стран мира, а также звуковым символом Европейского союза.
Работа композитора – это первый в истории музыки случай, когда автор симфонии наряду с инструментами решил использовать человеческий голос. Что побудило Бетховена к такому решению и почему им выбрана именно шиллеровская "Ода к радости" - на эти вопросы ответит Варгафтик.
Место: лекторий "Прямая речь", Еврейский культурный центр на Никитской; улица Больная Никитская, 47/3
Время: 19.30
Стоимость: 1000 рублей
Что можно узнать на лекции: тайну симфонии №9 Бетховена
Фото: ИТАР-ТАСС
Среда, 9 апреля
Продюсер и телевизионный менеджер Александр Роднянский проведет открытый мастер-класс, во время которого расскажет о профессии продюсера. Как выбирается фильм для продюсирования, чем заинтересовать зрителя, сочетается ли бизнес и творчество – об этом на мероприятии "Киносрез".
Роднянский поделится опытом продюсирования картин в России и Голливуде.
Мероприятие проходит в рамках нового факультета "Современное кино", чья программа направлена на подготовку профессиональных киноведов, критиков аналитиков продюсерских и дистрибуционных компаний.
Место: Московская школа кино; Нижняя Сыромятническая улица, 10, строение 2
Время: 19.00
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как грамотно продюсировать кино
Фото: ИТАР-ТАСС
Четверг, 10 апреля
Как создать сайт в Сети и заработать на этом деньги? Секретами поделятся организаторы лекции "Создание сайта для заработка". Аудитории расскажут, какие способы монетизации выбрать для своего сайта, как правильно выбирать домены, а впоследствии покупать их, ориентируясь на определенные параметры, где брать контент в промышленных масштабах, как нарастить SEO показатели сайтов и не попасть под фильтр поисковых систем.
Необходима регистрация.
Место: школа бизнеса "Мирбис"; улица Марксисткая, 34, корпус 7
Время: 14.00
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как зарабатывают деньги создатели сайтов
Фото: ИТАР-ТАСС
Пятница, 11 апреля
На лекции "Философия экодизайна: отвлеченные материи и конкретные решения" расскажут: зачем употреблять краску внутрь перед нанесением на поверхность, в чем сущность зеленой революции, как просто и быстро сделать экоремонт, какие эко-материалы стоит покупать, где продают свежие натуральные краски.
Необходима регистрация.
Место: Центр экономии ресурсов; улица Большая Дмитровская, 36, строение 26
Время: 19.30
Стоимость: вход за свободное пожертвование. Рекомендуемый взнос - 200 рублей
Что можно узнать на лекции: зачем нужно пробовать краску перед нанесением на поверхность