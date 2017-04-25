Фестиваль фудтраков пройдет на "Флаконе" 6–7 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ежегодный городской пикник фудтраков на дизайн-заводе "Флакон" пройдет 6 и 7 мая, сообщают организаторы.

Пикник фудтраков объединит 16 мобильных ресторанов. Среди них – Machos Burgers, "13 чашек", "Такса Гриль", Pizza&Coffee Rustic, "Утиные истории", "Сладкий Токио", FOODTRUCK, Mitrofoodcafe, "Дед Порфирий", "ЭКО мороженое", "ТИМ ТИМ", Homemade Lemonade, "Сладкая вата".

В этом году пикник пройдет в формате "гастрономической пионерской смены" под названием "Мир! Труд! Май!". На входе гостей будут встречать пионервожатые – каждому входящему повяжут галстук, отведут в фотозону, где можно будет сняться в пионерском образе. Гостей также ждет ретро-дискотека и тематические кинопоказы.

"Музей советских игровых автоматов" предложит сыграть в старые добрые игры – "Морской бой" и "Футбол". А еще здесь будут молочные коктейли "как в детстве" и сок в стеклянных конусах.