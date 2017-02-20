Дизайн-завод "Флакон" воссоздаст образ народной Масленицы

Дата: 26 февраля, 15:00

Место: дизайн-завод "Флакон"

Вход свободный

Фото: facebook.com/flacon.ru

Ради чего идти: масленица на "Флаконе" порадует горожан насыщенной программой гуляний. Здесь пройдет гастрономический парад блинов, на фоне которого состоятся показательные выступления русских богатырей. Традиционные русские забавы тоже никто не отменял: бег в мешке, перетягивание каната, бой на бревне. Классическая кульминация праздника – сожжение чучела Зимы

Что еще: для всех посетителей будет доступен Happy Market – ярмарка, где каждый сможет найти себе и своим близким подарок по душе: предметы интерьера, оригинальную одежду и украшения.

Подробнее на сайте "Флакона".