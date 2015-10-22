Форма поиска по сайту

22 октября 2015, 11:01

Общество

В России могут создать базу данных о диспансеризации пациентов

В России могут создать единую базу данных пациентов

В России может появиться единая медицинская база данных с информацией о диспансеризации и профилактических обследованиях пациентов, передает телеканал "Москва 24".

Медики полагают, что сведения о тех, кто регулярно проходит проверку здоровья и пренебрегает ею помогут сформировать правильное представление о профилактике заболеваний. По их словам, число хронических больных и тех у кого возникли различные осложнения можно сократить в два раза. Это станет возможным, если пациенты будут приходить на обследования до достижения ими 30 лет.

Лечение болезней на ранней стадии окажет положительный эффект не только на здоровье населения, но и на экономику. Гораздо дешевле, чем борьба с хроническими проблемами. Как подсчитала "Российская газета", обследование для обнаружения рака легких обойдется государству максимум в 1600 рублей, а его лечение на первой и второй стадии – 75 тысяч рублей. На последних стадиях терапия будет стоить уже 650 тысяч рублей.

"Мосгорсправка": Диспансеризация

Всего госбюджет мог бы сэкономить порядка 35 процентов средств (порядка 650 миллиардов в год), если бы большая часть населения проходила профилактические осмотры.

Отметим, что в столице рассматривают возможность привлекать пациентов на диспансеризацию материальными поощрениями. Как заявил руководитель департамента здравоохранения их объем и форма пока не определены, но московские власти рассматривают различные способы мотивации пациентов на прохождение профилактических мероприятий.

Также ожидается, что пациенты московских поликлиник до конца 2015 года начнут получать напоминания о том, что они могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа. Родителям будут напоминать о необходимости вакцинации для детей.

Сейчас в столице диспансеризацию ежегодно проходят более 2 миллионов москвичей.

диспансеризация база данных медицина

