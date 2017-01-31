Чемпион ОИ-2014 в Сочи бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Чемпиона Олимпийский игр 2014 в Сочи российского бобслеиста Дмитрия Труненкова дисквалифицировали на четыре года, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация ведет свой отчет с 19 апреля 2016 года. Такое решение принято из-за нарушений спортсменом общероссийских антидопинговых правил.
Дважды серебряный призер чемпионата мира, чемпион России и Европы, трехкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В августе 2016 года Труненков завершил карьеру.
