31 января 2017, 12:09

Спорт

Чемпион ОИ-2014 в Сочи бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Чемпиона Олимпийский игр 2014 в Сочи российского бобслеиста Дмитрия Труненкова дисквалифицировали на четыре года, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация ведет свой отчет с 19 апреля 2016 года. Такое решение принято из-за нарушений спортсменом общероссийских антидопинговых правил.

Дмитрий Труненков – бобслеист, разгоняющий. За сборную России выступал с 2006 по 2016 годы. Стал олимпийским чемпионом Игр-2014 в составе четверки Александра Зубкова.

Дважды серебряный призер чемпионата мира, чемпион России и Европы, трехкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В августе 2016 года Труненков завершил карьеру.

Угроза со стороны Латвии и Южной Кореи бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, привел к переносу места соревнований. Федерация учла и новый доклад Ричарда Макларена, в котором он в очередной раз обвинил наших атлетов в приеме допинга. Эксперты не исключают, что следующий шаг – лишить Россию чемпионата мира по футболу.

Кто пытается испортить репутацию российским атлетам, и как спорт стал политикой – ответы на эти вопросы в программе "В теме" даст политолог Олег Матвейчев.

