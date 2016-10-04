Мария Шарапова с нетерпением ожидает возвращения на корт

Мария Шарапова заявила, что с нетерпением ожидает скорого возвращения на корт. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил до 15 месяцев срок дисквалификации российской теннисистки. Спортсменка сможет приступить к соревнованиям с 26 апреля следующего года.

Ранее Шарапова обратилась в Спортивный арбитражный суд с апелляцией на решение Международной теннисной федерации (ITF) дисквалифицировать ее на два года из-за употребления мельдония. Теннисистка поблагодарила всех болельщиков за поддержку в непростой для нее период дисквалификации.

На своей личной страничке в интернете Мария Шарапова напомнила, что с самого начала взяла на себя ответственность за то, что не знала о включении милдроната с 1 января 2016 года в список запрещенных препаратов (Мельдоний – действующее вещество препарата милдронат, прим. m24.ru).

Шарапова 7 марта собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат. По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять. Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.