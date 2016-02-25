Блаттеру и Платини сократили срок дисквалификации

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Апелляционный комитет ФИФА сократил на два года сроки дисквалификации глав ФИФА и УЕФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Таким образом, функционеры отлучены от футбола на шесть лет, а не на восемь, как было ранее, сообщает официальный сайт ФИФА.

Впрочем, едва ли такое решение способно сподвигнуть 79-летнего Блаттера на возвращение в футбол. 23 декабря прошлого года он объявил об уходе из этого вида спорта.

Что касается Платини, то его перспективы выглядят не столь мрачными. Однако в ближайшее время он точно не сможет вернуться на пост президента УЕФА.

Причиной дисквалификации функционеров стал денежный перевод от Блаттера на счет Платини в размере 2 миллионов швейцарских франков. На что были потрачены деньги ФИФА – до сих пор неизвестно.

Новый президент ФИФА будет избран в пятницу. С большой долей вероятности им станет либо принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, либо бахрейнский шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.