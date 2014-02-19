Форма поиска по сайту

19 февраля 2014, 11:47

Спорт

Армейцы Дзагоев и Вернблум дисквалифицированы на 3 еврокубковых матча

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС

УЕФА принял решение дисквалифицировать двух игроков московского ЦСКА - Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума - на три матча. Армейцы наказаны за удаления в матче против чешского клуба "Виктория Пльзень".

Оба игрока пропустят три игры в еврокубках. Поскольку ЦСКА уже завершил еврокубковую кампанию в этом году, футболисты не смогут принять участие в трех играх будущего евросезона.

Решение об апелляции ЦСКА еще не принял, пишет "Спорт-Экспресс".

Дзагоев и Вернблум получили прямые красные карточки за грубую игру.

Отметим, что "красно-синие" проведут следующий домашний матч в еврокубках без зрителей из-за расистских выходов своих фанатов в матче против "Виктории".

