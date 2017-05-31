Президент Молдавии назвал ответственных за высылку молдавских дипломатов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил правительство своей страны и парламентское большинство в безответственных действиях, которые привели к высылке дипломатов из России.

МИД России 31 мая объявил пятерых молдавских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть Россию до 3 июня в ответ на аналогичные действия Кишинева.

По мнению Додона, дипломатические отношения между Молдавией и Россией еще никогда не находились на краю пропасти, как сейчас.

29 мая Молдавия объявила персонами нон грата пять дипломатов посольства России в Молдавии. Их обязали покинуть страну в течение 72 часов.