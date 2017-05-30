Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 13:35

Политика

Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Dolezal

Власти Молдавии выслали из страны российских дипломатов на основе информации, полученной от спецслужб, сообщают РИА Новости.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип не стал называть имен российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

Также премьер-министр не раскрыл, какие именно сведения были получены он спецслужб. Филип лишь добавил, что это стандартная ситуация.

29 мая стало известно, что в Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата. Российский посол в республике Фарит Мухаметшин сообщил, что документ о соответствующем распоряжении поступил в диппредставительство.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил такое решение правительства. По его мнению, это провокация против него, направленная на ухудшение молдавско-российских отношений.

