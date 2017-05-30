Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Dolezal
Власти Молдавии выслали из страны российских дипломатов на основе информации, полученной от спецслужб, сообщают РИА Новости.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип не стал называть имен российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.
Также премьер-министр не раскрыл, какие именно сведения были получены он спецслужб. Филип лишь добавил, что это стандартная ситуация.
Президент Молдавии Игорь Додон осудил такое решение правительства. По его мнению, это провокация против него, направленная на ухудшение молдавско-российских отношений.