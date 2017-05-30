Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Dolezal

Власти Молдавии выслали из страны российских дипломатов на основе информации, полученной от спецслужб, сообщают РИА Новости.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип не стал называть имен российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

Также премьер-министр не раскрыл, какие именно сведения были получены он спецслужб. Филип лишь добавил, что это стандартная ситуация.