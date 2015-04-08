Казаки помогли значительно снизить число мелких преступлений в парках

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Казачьи патрули помогли снизить количество мелких преступлений в московских парках на 80 процентов. Речь идет о правонарушениях, которые обычно наказываются штрафами, сообщает Агентство "Москва".

За время дежурств казачьих патрулей крупных нарушений в парках зафиксировано не было. Кроме того, значительно снизилось количество случаев выгула собак без намордников, распития спиртных напитков и разжигания костров.

Первая регулярная казачья дружина Москвы появилась в начале декабря прошлого года и стала патрулировать территорию ВДНХ и зеленых зон столицы.

Казаки-дружинники не имеют права носить оружие, в том числе нагайки. В рейды они могут выходить только вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Самостоятельно они не могут ни обыскать, ни оштрафовать нарушителей, только сделать замечание. Среди основных задач казаков – это борьба с курением и распитием алкоголя в неположенных местах.

Отметим, что казачья дружина участвует в патрулировании всех крупных кладбищ, в том числе Митинского и Хованского. Напомним, rроме кладбищ, в этом году казаки также патрулируют четыре столичных парка: ВДНХ, "Кузьминки", "Коломенское", "Царицыно" и "Сокольники".