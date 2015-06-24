В Новой Москве появится более тысячи мест в детских садах – Жидкин

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В первом полугодии в Новой Москве станет на шесть детских садов больше, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Таким образом прибавится более тысячи мест для детей.

По словам Жидкина, три детских сада ввели в эксплуатацию в январе-мае. В целом они рассчитаны на 725 малышей. Еще три готовы к сдаче в ближайшее время, они смогут принять еще 530 детей.

Новые детские сады планируется сдать в эксплуатацию в жилом комплексе "Николин Парк", в поселении Сосенское (100 мест), в микрорайоне "Бунинский" в поселении Сосенское (290 мест) и жилом комплексе "Прима Парк" в городе Щербинка (140 мест).

Всего в этом году в Новой Москве планируется построить 18 детских садов, в том числе шесть за счет бюджета Москвы.

Где появятся новые детсады в Москве

Напомним, в июне в Новой Москве введут три детских сада и школу. Все объекты строятся за счет инвесторов.

Школа на 600 учеников расположится в жилом комплексе "Первый Московский город парк" в поселении Московский. Детский сад на 290 мест появится вблизи деревни Столбово. Еще один детский сад откроется в жилом комплексе "Переделкино Ближнее". Дошкольное учреждение примет 250 детей. Третий детский сад разместится в жилом комплексе "Николин Парк" в поселении Сосенское. Садик рассчитан на 100 малышей. На его территории будет бассейн.

Ранее сообщалось, что в течение лета инвесторы построят в Новой Москве восемь детских садов. К первому сентября дошкольные учреждения откроются в городе Щербинке, поселениях Сосенское, Внуковское, Первомайское и Московский. В общем детские сады смогут принять порядка двух тысяч малышей.