18 июня 2016, 14:29

Общество

Детский сад "со слонами" на северо-западе столицы реконструируют

Фото: ru.wikipedia.org

Историческое здание детского сада "со слонами" на северо-западе столицы реконструируют и отдадут под другие цели, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Взамен жители получат новый детский сад.

"Старое здание детского сада будет сохранено, а для недостающих мест будет построен новый детский садик", - цитирует его слова Агентство "Москва".

По его словам здание на улице Маршала Василевского, дом 11, корпус 6 отдадут под другие цели из-за того, что оно не соответствует современным нормам содержания детей.

Префект Северо-Западного округа Алексей Пашков, сообщил что сейчас идет работа над соответствующей документацией. Скорее всего, здание признают историческим зданием и памятником архитектуры.

Главное

