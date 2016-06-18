Детский сад "со слонами" на северо-западе столицы реконструируют

Историческое здание детского сада "со слонами" на северо-западе столицы реконструируют и отдадут под другие цели, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Взамен жители получат новый детский сад.

"Старое здание детского сада будет сохранено, а для недостающих мест будет построен новый детский садик", - цитирует его слова Агентство "Москва".

По его словам здание на улице Маршала Василевского, дом 11, корпус 6 отдадут под другие цели из-за того, что оно не соответствует современным нормам содержания детей.

Префект Северо-Западного округа Алексей Пашков, сообщил что сейчас идет работа над соответствующей документацией. Скорее всего, здание признают историческим зданием и памятником архитектуры.