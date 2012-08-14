Частным детским садам предоставят помещения на льготных условиях

ИТАР-ТАСС

Столичные власти собираются предложить частным образовательным учреждениям льготную ставку аренды помещений – 1,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглаву департамента имущества Сергея Шогурова. Ранее правительство Москвы собиралось выделять помещения бесплатно.

В сентябре этого года мэрия рассмотрит документ о льготной аренде для частных детских садов и школ по единой ставке в 1,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год. Ранее власти планировали выделять помещения для частных образовательных учреждений бесплатно, но только при их согласии финансировать работы по развитию и благоустройству здания и прилежащей инфраструктуры. Правительство отказалось от этой идеи из-за ее нецелесообразности.

Напомним, ранее негосударственные образовательные учреждения также арендовали недвижимость у города на льготных условиях. Осенью 2011 года департамент имущества распорядился перезаключать контракты. Сейчас у частных садиков и школ заканчиваются старые договоры, им нужно заключать новые, но уже по рыночной стоимости – в 4-8 раз больше, чем раньше.