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Политика

14 августа 2012, 12:53

Частным детским садам предоставят помещения на льготных условиях

детские сады власть

ИТАР-ТАСС

Столичные власти собираются предложить частным образовательным учреждениям льготную ставку аренды помещений – 1,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглаву департамента имущества Сергея Шогурова. Ранее правительство Москвы собиралось выделять помещения бесплатно.

В сентябре этого года мэрия рассмотрит документ о льготной аренде для частных детских садов и школ по единой ставке в 1,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год. Ранее власти планировали выделять помещения для частных образовательных учреждений бесплатно, но только при их согласии финансировать работы по развитию и благоустройству здания и прилежащей инфраструктуры. Правительство отказалось от этой идеи из-за ее нецелесообразности.

Напомним, ранее негосударственные образовательные учреждения также арендовали недвижимость у города на льготных условиях. Осенью 2011 года департамент имущества распорядился перезаключать контракты. Сейчас у частных садиков и школ заканчиваются старые договоры, им нужно заключать новые, но уже по рыночной стоимости – в 4-8 раз больше, чем раньше.

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