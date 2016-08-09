В подмосковном детсаду поймали экзотическую змею

Фото: Reinhard H/picture alliance/Arco Images G/ТАСС

Спасатели поймали в здании детсада в подмосковной Ивантеевке редкую неядовитую экзотическую рептилию – молочную змею. Об этом сообщает ТАСС.

Змею, которая, вероятно, уползла из частного террариума, обнаружили в постели женщины-сторожа детского сада. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда изловили рептилию и передали ее специалистам.

Места обитания молочной змеи достаточно обширны: Канада, полуостров Флорида, Мексика, Эквадор, Венесуэла и другие страны Нового Света.

Как отметили в ГКУ "Мособлпожспас", дети в момент поимки змеи находились на летнем отдыхе, эвакуировать никого не пришлось.

Утром во вторник у администратора передвижного цирка-шапито на западе столицы сбежал удав-альбинос.

По его словам, удава посадили в картонную коробку, чтобы покормить крысами, однако грызуны прогрызли ее стенки. Он отметил, что для людей удав особой опасности не представляет, так как змея ручная. Тем не менее, администратор цирка предупредил, что животное может укусить, поэтому лучше его не трогать.