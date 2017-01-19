Игры для взрослых: как музей "Гаража" превратил всех посетителей в детей

"Арт-эксперимент. Игровая площадка: от Нью-Йорка до Москвы" – именно так назывался проект, который Музей современного искусства "Гараж" провел совместно со швейцарским урбанистом Габриэлой Буркхальтер и ее The Playground Project. В рамках эксперимента большие девочки и мальчики могли вновь стать маленькими, оказавшись на "детской" площадке.

Фото предоставлено организаторами

Проект, придуманный Габриэлой Буркхальтер для швейцарского Базеля в 2013, отправился в турне по разным странам и уже был показан в Музее искусств Карнеги (Питсбург, США), Кунстхалле Цюриха (Швейцария), Центре современного искусства BALTIC (Гейтсхед, Великобритания). Организаторы каждой из стран-участниц, к которым теперь присоединилась и Россия, изучают национальную культуру детских площадок.

По просьбе m24.ru историк архитектуры Анна Броновицкая, исследовавшая историю детских площадок в СССР для The Playground Project, поделилась своими наблюдениями.

[html] [/html]

Видео: youtube/пользователь: GARAGEMCA

Хотелось ли вам когда-нибудь вновь оказаться на детской площадке? Покачаться на качелях, съехать с горки или поиграть в городки и вышибалы? Для тех, кто помнит, что это такое, "Гараж" создал настоящую площадку для взрослых. Вдохновившись уникальными объектами из истории, кураторы проекта воссоздали их в пространстве музея: здесь появились "Сферы на ходулях" из французского города Эрувиль-Сен-Клер и элементы нью-йоркского карманного парка архитектора Пола Фридберга, придуманные в конце 1960-х.

История

Те, кто специально не занимается историей педагогики, вряд ли знают, что сначала детская площадка и детский сад были синонимами: площадка была воспитательным учреждением, а не местом, куда дети приходили играть.

"В 1930-е годы в городах СССР начали строить парки культуры, на территории которых стали появляться детские городки с горками, качелями, каруселями и приспособлениями для игр, – рассказывает Анна Броновицкая. – Позже это было вытеснено более технически сложными аттракционами. А во дворы оборудованные детские площадки вышли уже после войны. Появившись в обычной городской среде, они стали похожи на то, что было в Европе, и на то, как мы себе это представляем сегодня. У советских архитекторов была возможность познакомиться с тем, что делалось в Европе. А в 1960-годы они подробно изучали западный опыт по книгам, педагогическим исследованиям и проектам. На этой основе создавались целые руководства по обустройству детских площадок".

[html]

Видео опубликовано Garage (@garagemca) Янв 9 2017 в 11:55 PST

Символы эпохи

[/html]

Площадки, которые появились в 1930-х, были нацелены на спорт и на развитие ловкости. В послевоенные годы, до середины 1950-х, создатели детских парков стали стремиться к "образности". Появлялись городки, с известными персонажами из сказок. В 1960-х наступил расцвет детских площадок. В это время на Западе и у нас начинают заботиться о развитии творческого начала в человеке. Появляется идея, что каждый ребенок обладает огромным потенциалом, для развития которого нужна благотворная среда. Тогда же на каждой площадке устанавливают главный символ того времени – ракету.

"В это время появляются лазательные скульптуры. То есть в среду детской площадки внедряется искусство. Оно может быть не очень сложное, но все-таки современное. Искусство, которое должно будить фантазию ребенка. До этого скульптура тоже была – но какая? В основном это были пионеры с горнами, отличницы с книжками. Теперь появляются полуабстрактные животные, машины или что-то, с чем ребенок может активно взаимодействовать".

Фото предоставлено организаторами

Контакт с искусством

В 1960-70-е в СССР делали упор на коллективное творчество. Детские площадки проектировались в специальных мастерских институтов, поэтому трудно выявить имена их авторов. В 1980-х Союз художников заказывал скульпторам проекты игровых устройств и целых площадок, но, по всей видимости, большинство из них так и остались нереализованным, потому что на конечном этапе площадки строили ЖЭКи, которым было не до тонкостей эстетики.

"В начале 80-х появилось то, что сохранилось в памяти сегодняшних людей – полусферы черепашки и паутинки.Эта конструкция восходит к геодезическому куполу Бакминстера Фуллера, но выполнялась она из элементов, которые просто было изготовить на заводе. Все эти трубы и узлы существовали, но потом были перенесены в игровую среду".

Анна Броновицкая. Фото предоставлено организаторами

Социальная среда

Изначально детские площадки должны были помогать детям из бедных или неполных семей адаптироваться в обществе, поскольку первая волна их массового распространения пришлась на годы Первой мировой войны, когда многие семьи остались без отцов. Чтобы дети не стали хулиганами и ворами, чтобы уберечь их от преступлений, их пытались вовлечь в коллективную игровую среду.

"В раннее советское время это было еще более актуально. Кроме того, на детских площадках мальчики и девочки учились общаться между собой. Когда обучение в школах было раздельное, детская площадка была местом, где разыгрывалось взаимоотношение полов. Здесь мальчики понимали, что девочек нельзя бить, при этом с ними можно играть. В наше время в России пока не ставится задача адаптации детей с разным культурным бэкграундом. В Европе такие эксперименты проводятся, там создаются площадки для детей и взрослых, приехавших из разных стран".

Фото предоставлено организаторами

Площадки "для взрослых"

В начале 70-х годов проходила одна из компаний по борьбе с алкоголизмом. И в числе принятых мер были организованы места, где взрослые могут играть. Они напоминали детские площадки: там были бревна, по которым можно ходить или, например, приспособления для игры в серсо.

"Наряду со спортивными организовывались игровые площадки. То есть было осознано, что взрослым это тоже нужно. Опять же все мы знаем, что взрослые очень охотно проводят время на детских площадках, особенно летними вечерами, когда никто не видит. Конечно, часть функций площадок была отдана паркам аттракционов, но, наверное, было бы здорово, если бы взрослые могли хоть иногда становиться детьми".