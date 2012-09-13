"Вечерка": московские детские площадки проверяют на безопасность

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве продолжается проверка на безопасность детских площадок. О поломке или неправильной установке детской игровой площадки жители могут сообщать на сайт "Наш город", портал Департамента ЖКХ и благоустройства и сайт Административно-технической инспекции.

Глава департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин сказал, что на жалобы жителей коммунальщики реагируют очень оперативно: административно-проверяющая инспекция выезжает на место и выясняет, в чем причина поломки оборудования.

"Мы применяем штрафные санкции на основании обращений жителей", – сказал "Вечерней Москве" Андрей Цыбин. Он подчеркнул, что возможен и разрыв контракта с организацией, установившей некачественное оборудование.

"На наш взгляд сегодня работа городом проведена достаточно большая и все качели заменены", – подчеркнул Цыбин.

Глава ведомства добавил, что в Москве устанавливаются только сертифицированные детские городки.

