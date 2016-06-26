В Карелии нашли тело 14-го погибшего ребенка

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Спасатели обнаружили на Сямозере в Карелии тело погибшего ребенка, которого искали в течение недели, сообщает карельское управление МЧС.

"В результате круглосуточных восьмидневных поисков 26 июня в 07:30 при обследовании акватории озера Сямозеро спасателями, совершающими облет территории вертолетом МИ-8 СЗРЦ МЧС, обнаружено тело. Оно находилось в 2,5 км от предполагаемого места крушения, на берегу озера", – говорится в сообщении.

После этого спасатели на маломерном судне прибыли к месту и подтвердили обнаружение тела ребенка.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 13 детей погибли, один мальчик пропал без вести, еще 33 ребят удалось спасти.

В минувшую пятницу в Москве прошли похороны детей, погибших на Сямозере.

Сейчас идет прием заявлений и документов на единовременную компенсационную выплату. На 23 июня семьям девяти пострадавших в результате трагедии в Карелии детей выплатили компенсации. Общая сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей. Семьям погибших выплачивается по одному миллиону рублей, пострадавшим – по 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".