Пропавшего на Сямозере ребенка будет искать инструктор походной группы

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Инструктор, который участвовал в сплаве по Сямозеру в Карелии, будет искать 13-летнего мальчика, пропавшего во время шторма, передает ТАСС.

Сейчас сотрудники МЧС проводят поисковые работы, в рамках которого привлекли ранее задержанного, а позже выпущенного на свободу 19-летнего инструктора Валерия Круподерщикова.

Напомним, 18 июня группа из 47 детей и четверых сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет отправилась в сплав по карельскому Сямозеру из одноименного оздоровительного лагеря. В результате природного катаклизма перевернулись лодки: 13 детей погибли, один мальчик без вести пропал, еще 33 ребят удалось спасти.

В связи с трагедией возбудили уголовное дело по двум статьям – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность". В ходе расследования задержали шестерых подозреваемых, среди которых оказался руководитель карельского управления Роспотребнадзора. Директор и замдиректора парка-отеля "Сямозеро" будут находиться под арестом до 19 августа.