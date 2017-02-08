Прием заявок на льготные путевки в детские лагеря стартует в марте

Фото: m24.ru

Прием заявлений на получение льготных путевок в оздоровительные летние лагеря в 2017 году начнется в первой половине марта, сообщается на сайте организатора детского отдыха в Москве ГАУК "Мосгортур".

Подать заявление на получение льготной путевки можно будет в разделе "услуги и сервисы" на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Уточнить сведения о наличии льготной категории можно в департаменте труда и социальной защиты, также необходимо обратиться к участковому врачу по возможным противопоказаниям к отдыху в детском лагере.

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:



паспорт родителей;

свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ему исполнилось 14 лет);

СНИЛС заявителя и СНИЛС ребенка;

если в документе, удостоверяющем личность ребенка, нет сведений о его месте жительства в Москве, то нужно предоставить документ, содержащий эти сведения;

договор о приеме ребенка в приемную семью или распоряжение об опеке, или любой другой документ, подтверждающий полномочия родителя или иного законного представителя;

если заявление подается доверенным лицом, необходима доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и его СНИЛС.

Более подробный перечень необходимых документов можно найти здесь.