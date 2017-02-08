Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 февраля 2017, 16:54

Общество

Прием заявок на льготные путевки в детские лагеря стартует в марте

Фото: m24.ru

Прием заявлений на получение льготных путевок в оздоровительные летние лагеря в 2017 году начнется в первой половине марта, сообщается на сайте организатора детского отдыха в Москве ГАУК "Мосгортур".

Подать заявление на получение льготной путевки можно будет в разделе "услуги и сервисы" на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Уточнить сведения о наличии льготной категории можно в департаменте труда и социальной защиты, также необходимо обратиться к участковому врачу по возможным противопоказаниям к отдыху в детском лагере.

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт родителей;
  • свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ему исполнилось 14 лет);
  • СНИЛС заявителя и СНИЛС ребенка;
  • если в документе, удостоверяющем личность ребенка, нет сведений о его месте жительства в Москве, то нужно предоставить документ, содержащий эти сведения;
  • договор о приеме ребенка в приемную семью или распоряжение об опеке, или любой другой документ, подтверждающий полномочия родителя или иного законного представителя;
  • если заявление подается доверенным лицом, необходима доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и его СНИЛС.

Более подробный перечень необходимых документов можно найти здесь.

Право на получение бесплатной путевки имеют дети льготных категорий:

  • дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети, пострадавшие в результате террористических актов;
  • дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
  • дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
  • дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
  • дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
  • дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами;
  • дети-инвалиды и дети-сироты.

детские лагеря социальная сфера семейная и молодёжная политика прием заявок

Главное

