Прием заявок на льготные путевки в детские лагеря стартует в марте

Фото: m24.ru
Прием заявлений на получение льготных путевок в оздоровительные летние лагеря в 2017 году начнется в первой половине марта, сообщается на сайте организатора детского отдыха в Москве ГАУК "Мосгортур".
Подать заявление на получение льготной путевки можно будет в разделе "услуги и сервисы" на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Уточнить сведения о наличии льготной категории можно в департаменте труда и социальной защиты, также необходимо обратиться к участковому врачу по возможным противопоказаниям к отдыху в детском лагере.
Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт родителей;
- свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ему исполнилось 14 лет);
- СНИЛС заявителя и СНИЛС ребенка;
- если в документе, удостоверяющем личность ребенка, нет сведений о его месте жительства в Москве, то нужно предоставить документ, содержащий эти сведения;
- договор о приеме ребенка в приемную семью или распоряжение об опеке, или любой другой документ, подтверждающий полномочия родителя или иного законного представителя;
- если заявление подается доверенным лицом, необходима доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и его СНИЛС.
Более подробный перечень необходимых документов можно найти здесь.
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, пострадавшие в результате террористических актов;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
- дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами;
- дети-инвалиды и дети-сироты.