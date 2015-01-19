Столичные поликлиники станут работать без выходных

Поликлиники Москвы будут принимать больше людей по субботам - Собянин

Столичные поликлиники будут принимать больше пациентов по субботам. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра детской поликлиники №131. Планируется открыть прием и по воскресеньям.

"Возникает предложение о том, чтобы нам все-таки нарастить возможности приема пациентов не только в будние дни, но и в субботние, так как у людей больше возможностей временных, больше желающих записаться по субботам", - сказал мэр Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, власти города увеличат количество врачей и медсестер, работающих в поликлиниках по субботам. Сейчас столичные власти решают, сколько медицинских работников необходимо для этого.

"Мы сейчас перестраиваем работу таким образом, чтобы москвичи имели возможность записываться в субботу точно так же, как это они делают в любой другой рабочий день. Мы изучаем сейчас потребность, желание москвичей записываться в ту или иную поликлинику или ее филиал в субботу и полностью будет удовлетворять этот спрос", - отметил Хрипун.

Он добавил, что эту задачу столичные власти решат в течение месяца.

Отметим, что в поликлинике в Западном округе было создано амбулаторно-поликлиническое объединение, включающее головную поликлинику и четыре филиала. Теперь поликлинику №131 могут посещать до 1600 человек в смену. К лечебному учреждению прикреплены 55 210 детей и подростков до 18 лет. Поликлиника обслуживает районы Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского и Раменки. За 2014 год ее посетили почти миллион человек.

Сергей Собянин осмотрел детскую поликлинику на западе Москвы

Сейчас в состав поликлиники входят 30 отделений. Прием ведут врачи 15 специальностей. Здесь функционирует дневной стационар на семь коек, работающий в две смены. В структуре поликлиники также находятся:

центр восстановительного лечения детей до 3-х лет;

центр здоровья;

астма-школа;

школа сахарного диабета (с курсами контроля веса);

центр детской и подростковой андрологии;

отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи.

Кроме того, в поликлинике есть современное физиотерапевтическое отделение с водолечебницей и клинико-диагностическая лаборатория.

На ремонт поликлиники №131 было выделено более 23 миллионов рублей. В результате были заменены окна, отремонтированы фасад, кровля, кабинеты врачей-специалистов, холлы, а также благоустроена прилегающая территория. Для учреждения закупили 25 единиц лабораторно-диагностического оборудования на сумму 31,2 миллиона рублей, сообщила главврач поликлиники Элина Зайцева Благодаря новому оборудованию появилась ранняя и точная диагностика, а также сократилось количество посещений к врачам.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Уникальным структурным подразделением поликлиники является Центр восстановительного лечения детей до трех лет. Сейчас там наблюдаются более 350 детей с перинатальной патологией (недоношенные и маловесные дети, а также дети с врожденными заболеваниями).

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.