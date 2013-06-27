37 детей госпитализированы в Москве с подозрением на менингит

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В Первой инфекционной больнице с различными формами менингита находятся 37 детей. Врачи заявляют, что эпидемия болезни столице не угрожает.

"Уровень заболеваемости менингитом соответствует летней норме, ни о какой эпидемии речи нет", - сообщает и.о. руководителя департамента здравоохранения Георгий Голухов.

Кроме того, разновидность болезни в Москве - одна из самых легких форм. Как отмечает главный инфекционист Москвы Николай Малышев, серозный менингит, который диагностирован у детей, не стоит путать с другими видами менингита, в частности с тем, от которого погибли дети в Ростове-на-Дону.

Как сообщает телеканал "Москва 24", по некоторым данным, дети выезжали в другую страну и подхватили заразу там. При этом директор одной из спортивных школ заявил, что его воспитанники не покидали город.

Между тем, две школы, в которых учатся заболевшие подростки, закрыты на "ограничительные мероприятия" – в частности, введен запрет на использование бассейна.

Напомним, 26 июня семеро детей были госпитализированы с подозрением на менингит, позже количество заболевших возросло до десяти. Следственный комитет проверит сведения об отказе в госпитализации одного из больных.