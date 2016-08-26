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26 августа 2016, 19:40

Общество

СК возбудил дело по факту попытки изнасилования девочки в самолете

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка на борту самолета, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 24 августа. Девятилетняя девочка вместе с сестрой летела рейсом Новосибирск–Москва без сопровождения взрослых. На соседнем кресле с ней летел 72-летний житель Тамбова. По ее словам, во время полета мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. Прилетев в столицу девочка сообщила о произошедшем матери, после чего та обратилась в полицию.

Следователи занимаются поиском и задержанием подозреваемого.

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