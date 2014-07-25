В фильмы со сценами курения предложили включать антитабачную рекламу

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Роскомнадзор порекомендовал демонстрировать рекламу о вреде табака при трансляции предназначенных для детей фильмов, в которых есть сцены курения, сообщает пресс-служба ведомства.

В рекомендация об исполнении антитабачного законодательства, опубликованных на сайте Роскомнадзора уточняется, что демонстрация табака или курения в предназначенных для детей фильмах влечет штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических лиц. Однако эта мера распространяется только на картины, созданные после 1 июня 2014 года, то есть после вступления в силу новых поправок "антитабачного" закона.





Напомним, "антитабачный" закон заработал в России с 1 июня 2013 года. Тогда запретили курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.