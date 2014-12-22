Неизвестный взял в заложники 9-летнюю девочку в подмосковном Нахабино

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестный мужчина взял в заложники девятилетнюю девочку в Красногорском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в подмосковном Нахабино на улице Лесная. Мотивы преступника неизвестны.

Около 18.00 вооруженный мужчина вытолкнул хозяйку одной из квартир на лестничную площадку и закрылся внутри. В квартире осталась девятилетняя девочка. На место выехали сотрудники полиции и СОБРа.

Напомним, в начале декабре некоторые СМИ сообщали, что в детский сад в центре Москвы ворвался неизвестный и взял в заложники директора. В итоге сотрудники полиции задержали в детсаду психически нездорового мужчину. Мужчина вел себя неадекватно и утверждал, что "за ним кто-то гонится".