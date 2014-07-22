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Общество

22 июля 2014, 15:49

В столице выберут лучшее предприятие для работающих мам

дети работа культура социальная поддержка социальная сфера

Фото: М24.ru

Конкурс на лучшее предприятие для работающих мам стартует в Москве 1 августа. К участию в конкурсе приглашаются городские предприятия и организации, которые оказывают социальную поддержку сотрудницам, имеющим детей, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей.

Конкурс, организованный правительством Москвы, определит победителей в 9 номинациях: "Верность традициям", "Социально-трудовые гарантии", "Кадровая политика", "Здоровье", "Семейная политика", "Инновации", "Особые заслуги" (для победителей прошлых лет, улучшивших показатели), "Организация бюджетной сферы" и "Предприятие малого бизнеса".

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Документы от организаций, желающих принять участие в конкурсе, будут принимать до 30 сентября, а с 1 октября по 21 ноября специальная комиссия займется мониторингом участников. Выезжая на предприятия, члены комиссии будут оценивать кадровую политику в отношений женщин с детьми, ее результативность и новизну. Также для положительной оценки важно, разработан ли в компании комплекс мер и подходов к решению проблем работающих мам, как оплачивается труд семейных сотрудниц, какие условия для их отдыха созданы, какие социальные программы и обязательства приняты в дополнение к тем, которые и так предусмотрены законом.

История конкурса

Впервые городской конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" прошел в 2008 году. По воспоминаниям организаторов, первое время работодатели не понимали, зачем нужно такое мероприятие и почему кто-то пытается научить их строить социально-трудовые отношения с работницами. Однако конкурс постепенно доказал скептикам, что грамотная социальная и кадровая политика в отношении женщин с детьми позволяет работающим мамам продемонстрировать значительные профессиональные достижения.

По итогам пяти предыдущих конкурсов в Москве существуют разные виды поддержки работающих матерей, а в отдельных случаях – отцов или обоих родителей. Зачастую им помогают финансово: в виде единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Некоторые компании выделяют деньги одиноким матерям, многодетным сотрудникам, родителям детей-инвалидов, компенсируют плату за детский садик и цену путевок в летние лагеря.

Также значительно облегчает жизнь работающих мам гибкий подход к режиму рабочего времени: возможность изменить время начала и окончания рабочего дня, работать неполную рабочую неделю, взять отгул или дополнительный отпуск, например, на 1 сентября или в связи с проводами сына в армию.

У ряда предприятий есть своя социальная инфраструктура: детские сады, летние лагеря, пансионаты семейного отдыха, стадионы, салоны красоты, столы заказов, службы быта. Часто работодатели занимаются организацией семейного отдыха сотрудников и проводят корпоративные праздники для всей семьи.

Наконец, важна моральная поддержка мам, в том числе и такие мелкие, но приятные элементы, как поздравления с личными праздниками, рождением детей, вынесение благодарности, корпоративные награды. В некоторых организациях поддержкой женщин занимаются специальные органы: "Совет работающих мам", "Комиссия по делам работающих женщин", Женсовет.

Все эти меры в конечном счете способствуют тому, чтобы у москвичей появлялось больше стимулов обзаводиться детьми и возможностей растить их в благоприятной обстановке.

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