В столице выберут лучшее предприятие для работающих мам

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Конкурс на лучшее предприятие для работающих мам стартует в Москве 1 августа. К участию в конкурсе приглашаются городские предприятия и организации, которые оказывают социальную поддержку сотрудницам, имеющим детей, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей.

Конкурс, организованный правительством Москвы, определит победителей в 9 номинациях: "Верность традициям", "Социально-трудовые гарантии", "Кадровая политика", "Здоровье", "Семейная политика", "Инновации", "Особые заслуги" (для победителей прошлых лет, улучшивших показатели), "Организация бюджетной сферы" и "Предприятие малого бизнеса".

Документы от организаций, желающих принять участие в конкурсе, будут принимать до 30 сентября, а с 1 октября по 21 ноября специальная комиссия займется мониторингом участников. Выезжая на предприятия, члены комиссии будут оценивать кадровую политику в отношений женщин с детьми, ее результативность и новизну. Также для положительной оценки важно, разработан ли в компании комплекс мер и подходов к решению проблем работающих мам, как оплачивается труд семейных сотрудниц, какие условия для их отдыха созданы, какие социальные программы и обязательства приняты в дополнение к тем, которые и так предусмотрены законом.