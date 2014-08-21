Сколько стоит собрать ребенка в школу в Москве

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Что необходимо купить ребенку для школы, во сколько это может обойтись, и как сэкономить на покупке учебников и канцелярских принадлежностей, - читайте в материале M24.ru.

Одежда

В июне в России был принят закон о школьной форме, согласно которому образовательные учреждения могут устанавливать требования к одежде учеников, в том числе, "к ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия и правилам ее ношения". Таким образом, каждая школа вправе утверждать собственный "дресс-код", и стоимость одежды может различаться. По словам президента национального союза производителей школьной формы Евгения Томака, в среднем комплект из двух изделий (брюки и пиджак) стоит 3-3,5 тысячи рублей.

Диапазон цен на школьную одежду примерно таков:

Для мальчиков:



пиджак - 950-2700 рублей

брюки -1200-2000 рублей

жилет - 1100-2000 рублей

готовый костюм - 1500-6000 рублей

рубашка - 400-2500 рублей

галстук - 200-500 рублей

обувь - 1500-4000 рублей

Для девочек:

блузка - 750 - 2700 рублей

сарафан - 1600-3500 рублей

юбка - 850 - 3000 рублей

жакет - 1900-3900 рублей

брюки - 900-2700 рублей

обувь - 1700-4000 рублей

В Москве работают 93 школьные ярмарки

Кроме этого, школьнику понадобится спортивный костюм для занятий физкультурой. Спортивная форма стоит от 1000 до 2500 рублей, еще от 1500 до 4000 рублей придется отдать за кроссовки. Кроме того, в некоторых школах для занятий физкультурой зимой может потребоваться покупка лыж и специального лыжного костюма. Это обойдется примерно в 10-15 тысяч рублей.

Таким образом "бюджетный" комплект одежды и обуви для школьника будет стоить минимум 8-8,5 тысячи рублей.

Аксессуары

Школьный рюкзак можно купить за 1200-6000 рублей, также понадобится и мешок для сменной обуви, который стоит в среднем 200-400 рублей. В эту строку расходов родителям придется вписать минимум 1,5 тысячи рублей.

Канцелярские принадлежности



тонкие тетради (12-18 листов) - 4-10 рублей

дневник - 50-150 рублей

шариковая ручка - 9-50 рублей

набор карандашей - 40-280 рублей

линейки - 7-140 рублей

краски - 40-200 рублей

кисти - 15-200 рублей

циркуль - 40-160 рублей

пластилин - 40-270 рублей

пенал - 150-350 рублей

обложки для тетрадей и учебников – 15 - 70

500 рублей

Если учесть, что школьнику младших классов понадобится не менее 10 тонких тетрадей и столько же шариковых ручек, то расходы на канцтовары составят минимум

Учебники

Помимо одежды, довольно затратную строку "школьного бюджета" представляют собой учебники. Закон "Об образовании" гарантирует школьникам, что их обеспечат учебниками за счет бюджета. Но зачастую родителям приходится покупать учебники самим. Например, список рекомендованной литературы для 1 класса на 2013/14 учебный год содержал 13 наименований, куда входили собственно учебники (букварь, математика, русский язык, "литературное чтение" и "окружающий мир"), а также рабочие тетради к ним и прописи. Такой комплект стоит порядка 2500 рублей. Разумеется, что чем старше школьник, тем дороже будут обходиться пособия - до 4-4,5 тысяч.

Мнение родителей Мария, сотрудница турагентства : "Мой сын пойдет во второй класс. Нововведений у нас в этом году вроде не ожидается: форма есть с первого класса, пятидневку тоже уже ввели. А вот расходы серьезные: чтобы собрать сына в школу, мне пришлось потратить больше 20 тысяч. Если считать по-минимальным ценам: брюки и жилет (форма) – 3000 рублей, рубашки – по 700-1000 рублей, сменка – 1000-1500, спортивный костюм на физкультуру – 2000 рублей, кроссовки – 1500-2000. Канцтовары – 1500 рублей, портфель – 5000, рабочие тетради – около 4 тысяч (в библиотеках сейчас выдают минимум учебников, а учатся все по рабочим тетрадям) : "Мой сын пойдет во второй класс. Нововведений у нас в этом году вроде не ожидается: форма есть с первого класса, пятидневку тоже уже ввели. А вот расходы серьезные: чтобы собрать сына в школу, мне пришлось потратить больше 20 тысяч. Если считать по-минимальным ценам: брюки и жилет (форма) – 3000 рублей, рубашки – по 700-1000 рублей, сменка – 1000-1500, спортивный костюм на физкультуру – 2000 рублей, кроссовки – 1500-2000. Канцтовары – 1500 рублей, портфель – 5000, рабочие тетради – около 4 тысяч (в библиотеках сейчас выдают минимум учебников, а учатся все по рабочим тетрадям) Екатерина, маркетолог: "Сын идет во второй класс. Обычный портфель нам стоил 3200 рублей. На учебные материалы всего потратили 1,5 тысячи рублей. Форму еще не покупали, только собираемся".



Как сэкономить





Таким образом, чтобы собрать ребенка в школу придется раскошелиться как минимум на 13-15 тысяч рублей. Но при желании, расходы можно немного сократить. Необязательно тратиться на новые учебники, их можно купить у старшеклассников из своей школы. Кроме того, немало объявлений о продаже подержанных учебников можно найти в интернете. Лучше всего покупать учебники уже после начала занятий, когда точно будет известно, по каким пособиям предстоит учиться. Иногда ранее выданные списки требуемой литературы расходятся с реальными. А вот экономить на покупке ранца не следует: школьники обращаются с ними очень вольно: могут бросить на землю или съехать с горки. Непрочный рюкзак может и "не дожить" до конца учебного года. А добротный ранец прослужит два-три года. Кроме того, покупать школьные принадлежности рекомендуется на специализированных школьных ярмарках, где цены, как правило дешевле, чем в магазинах. В прошлом году в столице работали 93 таких ярмарки.