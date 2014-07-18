Детская школа для будущих архитекторов откроется в музее Щусева

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Проект "Детская школа – архитекторы и реставраторы" запустят в Государственном музее имени Щусева в сентябре этого года. Занятия будут вести известные москвоведы Валентин Карелин и Александр Можаев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора музея Ирину Коробьину.
Изучая фрагменты разрушенных памятников, дети будут познавать историю.
"Также в сентябре начнется формирование подобия Музеона", - добавила Коробьина.
Ранее сообщалось, что, по мнению Ирины Коробьиной, мавзолей мог бы стать филиалом Музея архитектуры им. Щусева при условии захоронения тела Ленина. Кроме того, Ирина Коробьина отметила выросший интерес столичной публики к архитектуре. По ее данным, посещаемость музея за два года увеличилась в пять раз, хотя сотрудники еще не занимались пиар-акциями.
История вопросаМузей архитектуры имени Щусева открылся 1 января 1934 года как подразделение созданной тогда же Академии архитектуры СССР. Год спустя музею передали территорию и постройки Донского монастыря. Музей предназначался для специалистов в области архитектуры. В 1945 году по инициативе архитектора Алексея Щусева был создан Республиканский музей русской архитектуры в усадьбе Талызиных, предназначенный для широкой публики. В 1964 году оба музея объединили в один комплекс. В 1991 году, после возвращения Донского монастыря православной церкви, все фонды музея были перевезены в здание на Воздвиженке.
Государственный музей имени Щусева расположен на Воздвиженке, дом 5. Основные направления деятельности музея - научные исследования, коллекционная работа, содействие реставрации памятников архитектуры и организация выставок.