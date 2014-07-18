Детская школа для будущих архитекторов откроется в музее Щусева

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Проект "Детская школа – архитекторы и реставраторы" запустят в Государственном музее имени Щусева в сентябре этого года. Занятия будут вести известные москвоведы Валентин Карелин и Александр Можаев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора музея Ирину Коробьину.

Изучая фрагменты разрушенных памятников, дети будут познавать историю.

"Также в сентябре начнется формирование подобия Музеона", - добавила Коробьина.

Ранее сообщалось, что, по мнению Ирины Коробьиной, мавзолей мог бы стать филиалом Музея архитектуры им. Щусева при условии захоронения тела Ленина. Кроме того, Ирина Коробьина отметила выросший интерес столичной публики к архитектуре. По ее данным, посещаемость музея за два года увеличилась в пять раз, хотя сотрудники еще не занимались пиар-акциями.