Неизвестный обстрелял из травматики автобус с детьми, пострадавших нет

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Неизвестный на Daewoo обстрелял из травматического пистолета автобус, перевозивший детей, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло утром 14 января на улице Мусы Джалиля. В столичной полиции M24.ru объяснили, что между мужчиной из иномарки и водителем автобуса вспыхнула ссора, после которой подозреваемый сделал выстрел и скрылся.

В городе введен план "Перехват", разыскивается автомобиль Daewoo Nexia. В результате инцидента никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел в столице 12 декабря на улице Бусиновская Горка. Там нападавший сделал серию выстрелов по автобусу, после чего скрылся на Hyundai серого цвета. Водитель получил ранения, подозреваемого задержали.