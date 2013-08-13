Россия впервые опередила США по уровню рождаемости

В России вырос уровень рождаемости

По данным Forbes, рождаемость в России впервые превысила аналогичные показатели в США. На это повлияло множество факторов, считает член Общественной палаты РФ Александра Очирова. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Москва FM".

"Положительная статистика всегда радует. Я думаю, очень многие факторы, начиная от общественного мнения, отношения к теме рождаемости, материнский капитал, заработная плата, жилищная обеспеченность, региональные особенности, − все влияет на показатели рождаемости", − сообщила Очирова.

По ее словам, когда принималось решение о материнском капитале, для многих людей, особенно проживающих в регионах, это была мотивация, показывающая, что дети нужны стране. Впервые обозначилось, что интересы общества совпадают с позицией президента страны.

Авторы Forbes видят причины увеличения рождаемости в том, что именно Россия быстрее других стран оправилась от экономического кризиса, а уровень безработицы и средняя зарплата в стране находятся на достойном уровне.

Очирова заметила, что самый главный стандарт, который должен быть определен в нашей политике, − это стандарт социальной безопасности.