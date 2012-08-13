Семейный фестиваль состоится в парке "Красная Пресня"

ИТАР-ТАСС

Семейный фестиваль KIDSNONSTOP состоится в парке "Красная Пресня" 18 августа. Гостей ждут мастер-классы, уличные представления, семейные игры, обучение малышей чтению и многое другое, говорится на сайте департамента культуры.

В этот день пройдут научные опыты для детей от клубов "Эврика" и "Маленькие и находчивые", мастер-класс по оформлению пряников от Teo&Teo, уличные представления от "Театра Вкуса" и "Театра Тут" и семейный приключенческий квест "Вокруг света".

В парке будет создана фотозона для семейных снимков, а также зоны для чтения сказок вслух и обучения малышей чтению по методике iread.

Фестиваль будет проходить в парке "Красная Пресня" с 9.00 до 22.00. Вход бесплатный.