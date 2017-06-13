Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 июня 2017, 08:18

Общество

Привести ребенка в дошкольную группу летом теперь можно по электронной карте

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Система прохода в дошкольные группы по электронным картам "Москвенок" впервые заработала летом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Электронные карты выдаются только доверенным лицам: мамам, папам, бабушкам, няням. Перечень доверенных лиц составляют сами родители или опекуны.

Они смогут получать информацию, когда и с кем ребенок вошел в здание. Эти данные можно будет посмотреть в личном кабинете на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Пилотный проект проводится в 351 школе, в которых все здания оснащены системой "Проход и питание". Чтобы открыть входную дверь, нужно приложить карту к турникету. После этого охранники увидят на мониторе фотографию сопровождающего взрослого. Взрослые вместо карты "Москвенок" могут использовать социальную карту москвича.

дети образование детские сады госуслуги электронные карты
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика