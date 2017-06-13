Привести ребенка в дошкольную группу летом теперь можно по электронной карте

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Система прохода в дошкольные группы по электронным картам "Москвенок" впервые заработала летом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Электронные карты выдаются только доверенным лицам: мамам, папам, бабушкам, няням. Перечень доверенных лиц составляют сами родители или опекуны.

Они смогут получать информацию, когда и с кем ребенок вошел в здание. Эти данные можно будет посмотреть в личном кабинете на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Пилотный проект проводится в 351 школе, в которых все здания оснащены системой "Проход и питание". Чтобы открыть входную дверь, нужно приложить карту к турникету. После этого охранники увидят на мониторе фотографию сопровождающего взрослого. Взрослые вместо карты "Москвенок" могут использовать социальную карту москвича.