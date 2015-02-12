Полицейские задержали бездомную, выбросившую дочь в мусорный бак

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Полицейские задержали на северо-западе Москвы женщину, выбросившую тело умершей новорожденной дочери на помойку, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В среду около 8 часов утра к сотрудникам полиции обратился мужчина, сообщивший, что в мусорном контейнере на улице Маршала Катукова у дома 22 он увидел тело младенца. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила завернутое в ткань тело новорожденной девочки, скончавшейся от переохлаждения.

На розыск женщины, родившей девочку, ушел час: в подъезде одного из жилых домов на Строгинском бульваре полицейскими была задержана 35-летняя жительница одного из поселков республики Марий Эл.

Женщина пояснила, что родила девочку 3 февраля и жила с новорожденной в подъездах в районе Строгино. Рано утром в среду она проснулась, увидела, что девочка не дышит, завернула тело в тряпку и отнесла на помойку. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.