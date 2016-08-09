Шестилетняя девочка пропала в подмосковных Озерах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после исчезновения шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Девочка проживала в Озерах совместно со своими приемными родителями, а также братом, сестрой и бабушкой. По словам родителей, ребенок ушел с участка дома вечером шестого августа. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Семья, в которой проживала девочка, является многодетной, благополучной и не состоит на учете в органах. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Приметы ребенка: рост 115 сантиметров, светло-русые волосы, вьющиеся до плеч, глаза серые. Была одета в розовую майку с рисунком, розовые шорты и розовые босоножки. Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения девочки или о ее местонахождении, позвоните по телефону: 8 (965)-277-53-46.