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Общество

09 июля 2014, 11:25

Самыми популярными детскими именами в Москве остались Артем и София

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Фото: M24.ru

Имена Артем и София остались самыми популярными в Москве в этом году, сообщила на пресс-конференции начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

На втором месте по популярности среди мужских имен - Алесандр, третьем - Максим, Иван и Дмитрий. Среди женских имен вторую строчку занимает Мария, а третью – Анастасия и Анна. При этом Артемом или Софией называется каждый пятый или шестой ребенок.

Муравьева добавила, что тенденция к редким именам пошла на спад: к ним сейчас относят Бориса, Анатолия, Людмилу и Галину (около 0,5% детей называются этими именами).

Также начальник управления ЗАГС сказала, что за первое полугодие 2014 года было более 4 тысяч актов о перемене имени – это связано с тем, что люди хотят взять именно русское имя или наоборот, сменить Михаила на Майкла.

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