Столичные школьники не будут сдавать пробу Манту

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Детям с 8 до 17 лет вместо привычной пробы Манту раз в год будут делать пробу "с аллергеном туберкулезным рекомбинантным". Соответствующие методические рекомендации были утверждены Минздравом России в конце прошлого года.

Речь идет о так называемом диаскинтесте, который был разработан российскими учеными и применяется уже несколько лет для углубленного обследования на микобактерии туберкулеза. При этом, согласно документу, дети от года и до 7 лет включительно будут по-прежнему проходить традиционный тест в виде пробы Манту.

Директор ГКУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом" Елена Богородская рассказала M24.ru, что диаскинтест позволяет определить, есть ли в организме активно размножающиеся микобактерии туберкулеза – латентная туберкулезная инфекция, которая является показателем того, что человек в ближайшее время может заболеть локальной формой туберкулеза.

"Сейчас диаскинтест является дополнением к пробе Манту, он делается, если для этого есть определенные показания", – пояснила Елена Богородская. По ее словам, технология проведения диаскинтеста аналогична пробе Манту, отличие заключается лишь в составе вводимого препарата.

В пресс-службе департамента здравоохранения M24.ru сказали, что проба Манту не гарантирует такой точности, как диаскинтест. "Он более чувствительный и более современный", – отметили в ведомстве.

Впрочем, пока не совсем понятно, как будут применяться на практике новые методические рекомендации: согласно действующим санитарным правилам и приказу Минздрава №109 от 2003 года всем детям от 1 до 18 лет в рамках обследования на туберкулез должна делаться проба Манту.