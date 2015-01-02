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Общество

02 января 2015, 20:55

В центре города задержали мужчину, пытавшегося похитить ребенка

дети криминал задержания похищения

Фото: ТАСC/Владимир Астапкович

В центре столицы полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве

Инцидент произошел в пятницу около 6 часов вечера вблизи одной из гостиниц по улице Охотный ряд. Неизвестный посадил ребенка себе на плечи и попытался скрыться. Ребенок закричал, а его мать, находившаяся рядом, начала звать на помощь.

Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится доследственная проверка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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